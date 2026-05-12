Prato concerto del Trio Sheliak tra Schubert e Carovani

A Prato si terrà un concerto del Trio Sheliak, che proporrà brani di Schubert e Carovani. L’appuntamento è previsto per il 14 maggio al Teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini, situato in Piazza del Collegio 13. L’evento inizia nel pomeriggio e vedrà l’esecuzione di composizioni di questi due autori. La performance si inserisce nel calendario di eventi musicali della città.

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Prato, 12 maggio 2026 - A Prato va in scena il concerto del Trio Sheliak tra Schubert e Carovani. Il 14 maggio al Teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini (Piazza del Collegio 13 ). Il Trio Sheliak e' composto da Emanuele Brilli al violino, Matilde Michelozzi al violoncello, Sergio Costa al pianoforte. Il programma prevede l'esecuzione di Carovani: Frammenti d’Arcolaio (prima esecuzione assoluta), Schubert: Trio in mi bemolle maggiore op. 100. Un grande evento a chiusura della quarantaseiesima edizione del ciclo Concerti di Primavera: torna l'amatissimo Trio Sheliak. Il ritorno del Trio Sheliak assume un significato di speciale rilievo, in...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, concerto del Trio Sheliak tra Schubert e Carovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trio Kobalt: Schubert e Shostakovich a Tor VergataCosa: Concerto cameristico del Trio Kobalt con musiche di Schubert e Shostakovich. Firenze, in scena il concerto spettacolo ‘Mozart, che divertimento’ del Trio GhibellinoFirenze, 9 maggio 2026 - Il divino compositore che tutti noi amiamo, ma anche il personaggio eccentrico, autore di missive bizzarre e libere nel...