Trio Kobalt | Schubert e Shostakovich a Tor Vergata

Il Trio Kobalt presenta un concerto con le opere di Schubert e Shostakovich, in risposta alla richiesta di musica classica di alta qualità. L’evento si terrà mercoledì 2 marzo 2026 alle ore 18 presso l’auditorium di Tor Vergata, attirando appassionati e studenti. Il trio eseguirà composizioni notevoli, offrendo un momento di ascolto intenso e coinvolgente. La serata promette di portare il pubblico nel cuore delle emozioni musicali di due grandi compositori.

Cosa: Concerto cameristico del Trio Kobalt con musiche di Schubert e Shostakovich.. Dove e Quando: Mercoledì 2 marzo 2026, ore 18.00, presso l’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata”.. Perché: Un’occasione per ascoltare una delle formazioni giovani più premiate e promettenti del panorama internazionale, impegnata in due capolavori assoluti della musica da camera.. La stagione dei concerti 2025-2026 dell’Università di Roma “Tor Vergata” si arricchisce di un appuntamento di altissimo profilo artistico, portando sul palco dell’Auditorium “Ennio Morricone” il Trio Kobalt. 🔗 Leggi su Ezrome.it

