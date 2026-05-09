Firenze, 9 maggio 2026 - Il divino compositore che tutti noi amiamo, ma anche il personaggio eccentrico, autore di missive bizzarre e libere nel lazzo. “ Mozart, che divertimento” è il concerto spettacolo che il Trio Ghibellino presenta lunedì 11 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze, nell’ambito della stagione 2026 di Toscana Classica. Uno spaccato a tutto tondo del Genio di Salisburgo, a partire ovviamente dalla musica, quel “Divertimento K 563” che rappresenta l’unica partitura per violino, viola e violoncello della corposa produzione mozartiana. Sei movimenti di equilibrio perfetto, dove ogni strumento è primus inter pares e ogni nota contribuisce a un clima di buonumore, invenzione e raffinata conversazione cameristica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena il concerto spettacolo ‘Mozart, che divertimento’ del Trio Ghibellino

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