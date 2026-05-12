Giovane accoltellato nella notte è in condizioni disperate Aggressori in fuga

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Prato, un giovane è stato accoltellato e si trova in condizioni disperate. L’aggressore è fuggito subito dopo l’aggressione. L’incidente è avvenuto in una strada vicino a piazza Mercatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono considerate gravissime. La polizia sta cercando di rintracciare l’autore del gesto.

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Prato, 12 maggio 2026 – Grave fatto di violenza avvenuto nella notte a Prato, in una strada limitrofa alla centralissima piazza Mercatale. Un giovane di 23 anni è stato accoltellato ed è ora ricoverato in condizioni definite gravissime. Ignoti gli aggressori e i motivi che hanno scatenato l’agguato. FOTOCUSA©2017 Cosa è successo. Il fatto si è verificato intorno all’1,20 di stanotte, 11 maggio. In base a quanto ricostruito dalla polizia che si sta occupando delle indagini, il 23enne sarebbe stato raggiunto da numerosi fendenti. Il ragazzo è andato in arresto cardiaco a causa delle emorragie ma i sanitari del 118 lo hanno rianimato sul posto e portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano, in codice rosso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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