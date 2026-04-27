Ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a Milano è grave | si cercano gli aggressori

Nella notte di domenica, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano. Le sue condizioni sono considerate gravi e gli investigatori stanno cercando di individuare gli aggressori. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Nessun dettaglio su eventuali moventi o altre persone coinvolte è stato ancora reso pubblico.

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato nella serata di domenica a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro. Erano circa le 21:30 quando il giovane è stato ferito da diversi colpi di arma da taglio in Via Amoretti. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ ospedale di Niguarda dove ora è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per identificare i responsabili. Gli agenti stanno anche cercando qualche testimone oculare dell’evento, oltre a visionare i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Il movente è ancora da chiarire. (Articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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