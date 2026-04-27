Ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a Milano è grave | si cercano gli aggressori

Da ilfattoquotidiano.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di domenica, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano. Le sue condizioni sono considerate gravi e gli investigatori stanno cercando di individuare gli aggressori. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Nessun dettaglio su eventuali moventi o altre persone coinvolte è stato ancora reso pubblico.

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato nella serata di domenica a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro. Erano circa le 21:30 quando il giovane è stato ferito da diversi colpi di arma da taglio in Via Amoretti. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ ospedale di Niguarda dove ora è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per identificare i responsabili. Gli agenti stanno anche cercando qualche testimone oculare dell’evento, oltre a visionare i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Il movente è ancora da chiarire. (Articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a milano 232 grave si cercano gli aggressori
© Ilfattoquotidiano.it - Ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a Milano, è grave: si cercano gli aggressori

Notizie correlate

Ragazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano, è grave: si cercano gli aggressoriUn ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in strada a Milano.

Uomo accoltellato in zona Tempio nella notte, si cercano gli aggressoriUna lite, della quale al momento non si conoscono le cause, è degenerata in un tentato omicidio nel corso della notte appena trascorsa.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Molestie su un ragazzino di 14 anni: allenatore indagato dai carabinieri nel Saluzzese; Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Sono arrabbiato: entra nel cortile di una casa e rompe il ginocchio a un ragazzino di 14 anni; Ragazzino di 14 anni accoltellato a Milano: è in gravissime condizioni a Niguarda.

ragazzino di ragazzino di 14 anniRagazzino di 14 anni accoltellato a Milano: è in gravissime condizioni a NiguardaÈ accaduto ieri sera in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro. Il giovane sarebbe stato colpito più volte e in più parti del corpo ... ilgiorno.it

ragazzino di ragazzino di 14 anniRagazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano, è grave: si cercano gli aggressoriUn ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in strada a Milano. Il 14enne, colpito ripetutamente in diverse parti del corpo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si ... fanpage.it

Trova facilmente notizie e video collegati.