A Prato, un giovane di 23 anni è stato accoltellato mentre cercava di proteggere una collega, ed è attualmente in condizioni critiche. La polizia ha arrestato due sospetti, uno dei quali minorenne, e sta conducendo ulteriori indagini per chiarire i dettagli dell'evento. La dinamica dell’aggressione non è ancora del tutto definita, e le forze dell’ordine proseguono con le verifiche.

Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato due persone sospettate di essere coinvolte nell'aggressione, con le indagini che sono ancora in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti Paura nella notte aPrato, doveun giovane di 23 anni è statoaggredito e accoltellatonelle vicinanze della centralissima piazza Mercatale. Il ragazzo, che a causa dell’emorragia eraandato in arresto cardiaco, è stato soccorso e rianimato dal personale sanitario del 118 e poi portato all’ospedale Santo Stefanoin codice rosso. Secondo quanto filtra dal nosocomio cittadino, le sue condizioni sono definitegravissimee la prognosi resta riservata. Come riportaLa Nazione, il fatto si è verificato intorno all’1,20 nella notte tra l’11 e il 12 maggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Prato, accoltellato mentre difende una collega: 23enne in fin di vita. Fermati due aggressori, uno minorenne

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Prato, difende la collega dalle molestie: accoltellato. Italiano di 23 anni in fin di vita

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