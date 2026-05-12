Nella notte a Prato si è verificata una nuova aggressione con una persona di 23 anni rimasta ferita da coltellate mentre cercava di difendere una collega da due uomini che la stavano molestando. Uno dei due fermati è un minorenne. L'episodio è avvenuto in strada, nel corso di un incidente che ha coinvolto più persone. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

L’aggressione è avvenuta questa notte in piazza Mercatale. Il 23enne è intervenuto per difendere una collega da due uomini che la stavano molestando ed è stato colpito al torace Ancora una violenta aggressione nella notte in strada a Prato. Un uomo di 23 anni è stato accoltellato nel tentativo di difendere una collega da due uomini che la stavano molestando. Il giovane, colpito con almeno una coltellata all’addome, è andato in arresto cardiaco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Difende la collega dalle molestie, 23enne accoltellato. Uno dei due fermati è minorenne

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