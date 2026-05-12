Prato 23enne accoltellato nella notte | difendeva una collega
Nella notte a Prato, un giovane di 23 anni è stato ferito con un coltello mentre cercava di difendere una collega durante una rissa in centro. L’episodio si è verificato tra le strade principali della città, dove sono intervenuti i servizi di emergenza. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.
AGI - Una notte di violenza nel centro di Prato si trasforma in tragedia sfiorata. Stanotte, un giovane di 23 anni è stato accoltellato brutalmente nel tentativo di proteggere una collega da un’aggressione avvenuta tra le strade del cuore cittadino. Secondo quanto riportato da 'La Nazione', il bilancio è di un ferito grave e due uomini tratti in arresto dalla polizia. La dinamica: un gesto eroico finito nel sangue. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il 23enne – dipendente di un locale della zona – aveva appena terminato il turno di lavoro. Mentre si allontanava insieme a una collega, i due sarebbero stati avvicinati da due uomini.🔗 Leggi su Agi.it
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