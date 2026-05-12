Prato 23enne accoltellato nella notte | difendeva una collega

Nella notte a Prato, un giovane di 23 anni è stato ferito con un coltello mentre cercava di difendere una collega durante una rissa in centro. L’episodio si è verificato tra le strade principali della città, dove sono intervenuti i servizi di emergenza. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

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