A Prato, un giovane di 23 anni è stato accoltellato mentre cercava di proteggere una collega. Due persone sono state fermate dalla polizia di Stato in relazione all'aggressione, ma le indagini continuano per chiarire i dettagli di quanto accaduto. La prognosi del giovane resta riservata, e al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi sul motivo dell'aggressione.

Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato due persone sospettate di essere coinvolte nell'aggressione, con le indagini che sono ancora in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti Paura nella notte aPrato, doveun giovane di 23 anni è statoaggredito e accoltellatonelle vicinanze della centralissima piazza Mercatale. Il ragazzo, che a causa dell’emorragia eraandato in arresto cardiaco, è stato soccorso e rianimato dal personale sanitario del 118 e poi portato all’ospedale Santo Stefanoin codice rosso. Secondo quanto filtra dal nosocomio cittadino, le sue condizioni sono definitegravissimee la prognosi resta riservata. Come riportaLa Nazione, il fatto si è verificato intorno all’1,20 nella notte tra l’11 e il 12 maggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Prato, 23enne accoltellato mentre difende una collega: è gravissimo

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