A Prato, un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un coltello e si trova in condizioni critiche all’ospedale Santo Stefano. L’aggressione è avvenuta dopo che il giovane aveva difeso una collega, secondo quanto riferito. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle cause o sui responsabili. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

A Prato un 23enne è stato accoltellato e si trova ora in gravissime condizioni all’ospedale Santo Stefano della città toscana. Il ragazzo sarebbe stato aggredito da due uomini dopo aver difeso una collega, all’uscita dal locale in cui lavora. La polizia ha già fermato due sospettati. La vittima è un giovane italiano e l’aggressione è avvenuta attorno all’una di notte nelle vicinanze della centralissima piazza Mercatale. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Prato. Il 23enne, che a causa dell’emorragia era andato in arresto cardiaco, è stato soccorso e rianimato dal personale sanitario del 118 e poi portato all’ospedale Santo Stefano in codice rosso: ora si trova nel reparto di rianimazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prato, 23enne accoltellato dopo aver difeso una collega: è gravissimo

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