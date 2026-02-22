Paura a Roma uomo muore accoltellato davanti al supermercato | due fermi per omicidio

Un uomo è stato accoltellato davanti a un supermercato a Roma e ha perso la vita. La causa dell’aggressione sembra essere stata una lite scoppiata tra due persone. I carabinieri sono intervenuti sul luogo e hanno fermato due sospetti. La vittima è caduta a terra sanguinando, mentre i testimoni hanno chiamato i soccorsi. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell’episodio e capire come si sia sviluppata la discussione.

Una lite finisce in tragedia a Cornelia, nel quadrante nord ovest della capitale. Sul posto i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Paura a Roma, uomo muore accoltellato: lite davanti al supermercato finisce in tragedia, due fermi per omicidioUn uomo è stato accoltellato durante una lite davanti a un supermercato a Cornelia e non ce l’ha fatta. Uomo accoltellato e ucciso a davanti supermercato a Roma: due fermatiUn uomo è stato accoltellato e ucciso davanti a un supermercato a Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Panico al Prenestino: gira con machete e pistola, poi prende a testate le vetrine dei negozi; Mattino Cinque: Bergamo, uomo prova a rapire una bimba al supermercato Video; Paura in un supermercato a Roma, 35enne ruba generi alimentari e aggredisce a coltellate il vigilante; Roma, la vittima dell’aggressione a San Lorenzo: Ho paura di incontrarlo ancora. Mio figlio mi chiedeva: perché lo ha fatto?. Paura a Roma, uomo si barrica in casa: prende in ostaggio moglie e badante e le minaccia con la pistolaSi è chiuso nell’abitazione con la moglie, la badante e uno dei due operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di casa: paura in via Cortina d’Ampezzo. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it Paura in un supermercato a Roma, 35enne ruba generi alimentari e aggredisce a coltellate il vigilanteArrestato un trentacinquenne tunisino per rapina a Porta Pia: ferito un vigilante durante un furto in supermercato, fermato dalla Polizia. virgilio.it Momenti di paura a Roma. Il poliziotto pratolano Marino Presutti con sangue freddo ha impedito che venisse esploso un colpo a distanza ravvicinata. C’è stato un inseguimento con auto ribaltate e feriti: «Sono salvo per miracolo» #ilcentro #Roma #pratolapeli - facebook.com facebook Non ho paura di niente Roma, 2 maggio 2026 Ph. 1 Lorenza Calafati, 4 Luigi Orru x.com