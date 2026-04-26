Algeria supercella e grandine | città sotto il ghiaccio e strade bloccate

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte supercella con grandine ha interessato le zone di El Bayadh e Aïn Oussera, causando accumuli di ghiaccio sulle strade tra Chellala e Aïn El Arak. La circolazione veicolare in alcune aree è stata temporaneamente bloccata a causa delle condizioni meteo avverse. Nessuna informazione ufficiale su feriti o danni strutturali al momento. La popolazione locale sta affrontando le conseguenze di questo evento atmosferico improvviso.

? Cosa sapere Supercella e grandine colpiscono la provincia di El Bayadh e l'area di Aïn Oussera.. Ghiaccio sulle strade tra Chellala e Aïn El Arak blocca la circolazione veicolare.. La provincia di El Bayadh, nella parte occidentale dell’Algeria, è stata colpita da una violenta ondata di maltempo che ha trasformato il paesaggio urbano in uno scenario simile a quello invernale a causa di grandinate eccezionali. Le precipitazioni hanno causato gravi disagi sulla strada che collega Chellala e Aïn El Arak, dove lo strato di ghiaccio accumulato sull’asfalto ha reso la circolazione estremamente rischiosa per i conducenti. Dinamiche meteorologiche: la forza della supercella ad Aïn Oussera.🔗 Leggi su Ameve.eu

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