Pozzuoli boato notturno nel Golfo | scossa sottomarina a via Napoli

Nella notte a Pozzuoli si è avvertito un forte boato nel Golfo, dovuto a una scossa sottomarina avvenuta lungo via Napoli. La scossa si è verificata a una profondità tale da amplificarne il suono, rendendolo percepibile dalla popolazione come un rumore intenso. La rilevazione dei sismografi ha confermato l’evento, che ha causato timori tra i residenti nella zona. Nessun danno segnalato finora.

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? Punti chiave Perché la scossa è stata percepita come un boato così forte?. Come ha influito la profondità del sisma sulla percezione del rumore?. Cosa dicono i dati dell'Osservatorio sulla natura di questo movimento?. Quando si capirà se questa attività sottomarina continuerà nei prossimi giorni?.? In Breve Evento registrato alle 02:11 del 12 maggio 2026 dall'Osservatorio Vesuviano.. Magnitudo misurata tra 1.5 e 2.1 con profondità di 1.57 km.. Rumore sordo percepito dai residenti di via Napoli a causa della scarsa profondità.. Monitoraggi continui necessari per valutare l'attività sismica nel Golfo di Pozzuoli.. Un boato improvviso ha svegliato i residenti del Golfo di Pozzuoli alle ore 02.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pozzuoli, boato notturno nel Golfo: scossa sottomarina a via Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scossa nel Golfo di Pozzuoli Leggi anche: Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità