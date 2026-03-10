Terremoto oggi nel Golfo di Napoli scossa magnitudo 5.9 a grande profondità

Oggi nel Golfo di Napoli e Capri si è verificato un terremoto di magnitudo 5.9, registrato poco dopo mezzanotte. L’evento sismico si è verificato a grande profondità e ha coinvolto entrambe le aree. Non sono stati segnalati danni immediati né feriti. La scossa è stata avvertita in diverse zone della regione e nei territori circostanti.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato poco dopo mezzanotte oggi, 10 marzo, nel Golfo di Napoli e Capri. La scossa, come rende noto l'Ingv, è stata registrata ad una profondità di 414 km. Proprio la profondità notevole ha reso sostanzialmente impercettibile il sisma: come evidenziano i commenti sui social, dove l'hashtag #terremoto è costantemente presente, nell'area di Napoli non ci sono segnalazioni. Arrivano invece tweet dalla Lombardia – Milano, Como, Bergamo – di utenti che hanno avvertito la scossa. Terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli: la rilevazione dell'IngvUna forte scossa di terremoto in mare si è verificata poco dopo la mezzanotte del 10 marzo nel golfo di Napoli. La prima rilevazione dell'Ingv parla di un evento di magnitudo 5.9 a 414 km di profondità. Terremoto davanti al Golfo di Napoli, forte scossa di magnitudo 5,9Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,9 è stata registrata oggi nel Mar Tirreno, davanti al golfo di Napoli. L'epicentro, in mare, è a soli 10 chilometri da Capri. Un terremoto cosi profondo quasi nel Golfo di Napoli è anomalo. Un terremoto così profondo richiede una slab ben definita, chiamata zona di Wadati-Benioff che è presente nel Tirreno Meridionale ma tra le Eolie, la Calabria e la Sicilia.