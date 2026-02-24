Scossa nel Golfo di Pozzuoli

Un terremoto di magnitudo circa 2.0 si è verificato nel Golfo di Pozzuoli alle 11.40, causando preoccupazione tra i residenti. La doppietta di scosse, molto ravvicinate, ha avuto epicentro a pochi chilometri dalla costa e si è manifestata a una profondità di circa 4 chilometri. Nessun danno segnalato finora, ma la zona rimane sotto osservazione. Le autorità monitorano attentamente la situazione.

Alle ore 11.40 c’è stato un evento di Md 2.0±0.3 (in realtà è una doppietta di eventi molto ravvicinati) con epicentro nel Golfo e ad una profondità di 4.5km, da considerare come la liberazione di un po’ di stress accumulato sul medio periodo. Potrebbe anche essere una replica della sequenza iniziata il giorno 22 con l’evento di 2.3 ed epicentro sempre nel Golfo ma più verso Bacoli. In ogni caso non è da considerare come conseguenza di un aumento della velocità di sollevamento delle ultime 24-48h. Per quanto riguarda invece il Bollettino settimanale, si esamina il periodo 16-22 febbraio. La sismicità è stata caratterizzata da 34 eventi con Mdmax=2. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Terrazza in Jazz: Musica, Cibo e Vino sul Golfo di PozzuoliTerrazza in Jazz è un evento che unisce musica dal vivo, buona cucina e vini selezionati, offrendo un’esperienza piacevole sul Golfo di Pozzuoli. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Campi Flegrei, trema la terra all'alba: residenti svegliati da un boato; Terremoti - Scossa ai Campi Flegrei nella notte, magnitudo 2.3 e boato avvertito nel Napoletano; Campi Flegrei, trema la terra all'alba: residenti svegliati da un boato; Sciame sismico in mezzo al mare, sei scosse di terremoto nella notte tra Ustica e le Eolie. Terremoto nei Campi Flegrei oggi: lieve scossa avvertita nel golfo di PozzuoliOggi, 24 febbraio 2026, alle 11:40 locali, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2 0. ± 0.3 è stata registrata nel ... msn.com Scossa di magnitudo 2.0 nel Golfo di PozzuoliPOZZUOLI – Una scossa magnitudo 2.0 è stata avvertita questa mattina a Pozzuoli e nell’area flegrea. Secondo quanto rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano l’evento sismico di magnitudo 2.0 ± ... cronacaflegrea.it In tarda mattinata scossa bradismica nel Golfo di Pozzuoli COMUNICATO DEL SINDACO DI POZZUOLI ALLA CITTADINANZA 24 FEBBRAIO 2026 L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di - facebook.com facebook