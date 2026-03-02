Il match tra Palazzolo e Lentigione si conclude con un pareggio per 1-2, con il Lentigione che ottiene tre punti cruciali. La partita si svolge allo stadio di Palazzolo, con le formazioni che schierano diversi giocatori, tra cui Pelamatti che entra al 42’ del primo tempo e Cristini al 38’ del secondo tempo. La vittoria del Desenzano viene considerata un risultato da sogno, mentre il Lenz ora guida la classifica.

Palazzolo 1 Lentigione 2 PALAZZOLO: Sala; Cerri, Allievi, Palazzi (42’pt Pelamatti), Verzelletti (38’st Cristini); Mattioli, Uberti (17’st Palma), Ghidini (38’st Rizza); Ragazzoni (17’st Pigoli), Capone, Minessi. A disp.: Ilic, Mafezzoni, Ferretti, Coly. All.: Bono LENTIGIONE: Gasperini; Capiluppi, Jassey (30’st Nanni), Panigada (22’st Penta), Masini; Montipò (30’st Cellai), Battistello (22’st Pari), Alessandrini (41’st Mordini); Mele, Miglietta, Nappo. A disp.: Cheli, Cavacchioli, Bita, Cudini. All.: Pedrelli Arbitro: Spinelli di Cuneo Reti: 13’pt Alessandrini, 26’pt Mele, 49’st Capone Note: ammonito Mele Per il Lentigione torna il tempo di vivere da protagonista il grande sogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una vittoria da sogno. Il Desenzano pareggia. E ora comanda il Lenz

