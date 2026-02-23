Serie C Dierre continua la sua marcia nella Poule Promozione | travolto il Basket Giarre

La Dierre Basket Reggio Calabria ha vinto nettamente contro il Basket Giarre, portando a casa la seconda vittoria consecutiva nella Poule Promozione. La squadra di coach Inguaggiato ha dimostrato solidità in attacco e difesa, segnando 87 punti contro i 66 degli avversari al PalaCalafiore. Questa vittoria rafforza la posizione in classifica e dà fiducia per le prossime sfide. La squadra punta a continuare su questa strada nei prossimi incontri.

La Dierre Basket Reggio Calabria continua la sua marcia nella Poule Promozione. Al PalaCalafiore, la squadra di coach Inguaggiato ha superato con un netto 87-66 il Basket Giarre, centrando il secondo successo consecutivo nella fase "Poule Promozione" e confermando buoni segnali in vista della fase clou della fase che porterà i reggini sabato in casa dell'Alfa Catania, Comiso in casa successivamente e Gela ancora in casa ancora dopo. L'approccio della Dierre è stato subito di quelli giusti. Il primo quarto si chiude sul 22-15, con i padroni di casa che trovano buone trame offensive e una solida intensità difensiva.