La Cgil ha richiesto un incontro con le Poste per discutere della sicurezza negli uffici postali, evidenziando che le rapine sono aumentate e che la gestione dei turni potrebbe influire sulla prevenzione. L'organizzazione ha sottolineato come spesso gli impiegati si trovino soli a gestire gli sportelli, sollevando preoccupazioni riguardo alla protezione dei lavoratori e alla tutela degli utenti. La richiesta mira a trovare soluzioni concrete per migliorare la sicurezza.

? Domande chiave Come possono le rapine essere prevenute con la gestione dei turni?. Perché gli impiegati si ritrovano spesso soli a gestire gli sportelli?. Cosa accadrà dopo l'incontro decisivo fissato per il 20 maggio?. Come influisce la carenza di personale sulla sicurezza dei cittadini?.? In Breve Incontro decisivo fissato per il 20 maggio tra Slc Cgil e Poste Italiane.. Aggressioni e rapine segnalate negli uffici di Latina6 e Santi Cosma e Damiano.. Carenza di personale causa turni singoli e lunghe code agli sportelli postali.. Sindacato chiede protezione fisica dei lavoratori oltre la semplice sorveglianza aziendale.. Il segretario della Slc Cgil Frosinone Latina, Bruno Carlo, ha richiesto un incontro urgente con Poste Italiane dopo la tentata rapina a Santi Cosma e Damiano e l’aggressione avvenuta nell’ufficio postale di Latina6.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poste, la Cgil chiede un incontro: ‘La sicurezza è compromessa

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