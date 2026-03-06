Avellino | aggressione all’autista AIR la Cgil chiede sicurezza reale

Un autista dell’AIR Campania è stato aggredito all’interno dell’autostazione di Avellino il 6 marzo 2026. La Cgil chiede now misure di sicurezza più efficaci per tutelare i lavoratori. L’episodio ha avuto luogo in un momento in cui il trasporto pubblico è sotto attenzione per le condizioni di sicurezza. La dinamica dell’aggressione non è stata ancora resa nota.

Un autista dell'AIR Campania è rimasto vittima di un'aggressione all'interno dell'autostazione di Avellino, evento verificatosi il 6 marzo 2026. La segreteria provinciale Filt Cgil di Avellino-Benevento ha espresso immediata solidarietà alla vittima e ha richiesto misure concrete per la tutela del personale del trasporto pubblico locale. L'episodio si è consumato proprio nel giorno successivo allo sciopero indetto dalle segreterie regionali contro le violenze subite dai lavoratori del settore. Il clima di tensione sembra aver raggiunto un picco critico, con l'organizzazione sindacale che denuncia una recidività preoccupante negli episodi di aggressione verso chi gestisce il servizio di mobilità urbana e interurbana.