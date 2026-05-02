Marconi tentata rapina alle poste | caccia ai banditi in scooter
Nella zona di viale Marconi, si è verificato un tentativo di rapina alle poste. Secondo quanto riferito, un attrezzo da scasso è stato usato contro la porta di ingresso, seguito da urla e dal rumore di uno scooter che si allontanava a tutta velocità. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare i sospetti, che sono fuggiti in direzione del viale.
Il rumore di un attrezzo da scasso contro l'ingresso, le urla e poi il rombo di uno scooter che si allontana velocemente verso viale Marconi. È il bilancio di un tentativo di rapina avvenuto poco prima delle 19:00 di giovedì 30 aprile presso l’ufficio postale di via Prati di Papa.La.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Rapina alle poste di Melito e Giugliano: banditi in fuga con il bottino
Leggi anche: Rapina alle Poste, la cassaforte "li frega": banditi scappano senza un euro