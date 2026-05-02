Marconi tentata rapina alle poste | caccia ai banditi in scooter

Nella zona di viale Marconi, si è verificato un tentativo di rapina alle poste. Secondo quanto riferito, un attrezzo da scasso è stato usato contro la porta di ingresso, seguito da urla e dal rumore di uno scooter che si allontanava a tutta velocità. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare i sospetti, che sono fuggiti in direzione del viale.