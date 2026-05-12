Positivo anche un americano il totale arriva a sette Schillaci | Nessun pericolo

Finora sono state accertate dieci infezioni da Hantavirus, con tre decessi, mentre un cittadino statunitense ha ricevuto un risultato positivo, portando il totale a sette casi. Il ministro della salute ha dichiarato che non vi sono rischi per la popolazione. Il ministero delle infrastrutture ha inviato una comunicazione alle compagnie aeree chiedendo di segnalare eventuali casi sospetti durante i voli.

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I toni con i quali viene descritta la vicenda del contagio da Hantavirus tra chi viaggiava sulla nave da crociera della compagnia olandese Oceanwide Expeditions, partita il 1° aprile da Ushuaia, Argentina, con 151 persone a bordo, ricordano sempre più la narrazione da esordio pestilenze. O da inizio pandemia Covid. Ma «los canarios» non si sono affatto calmati: ieri erano furiosi perché per le pessime condizioni del meteo la nave ha attraccato al porto, e stanno minacciando azioni legali contro Madrid per la decisione di aver fatto sbarcare i passeggeri senza effettuare prima i test antigenici. Mentre ieri venivano ultimate le operazioni in terra spagnola, l’ultimo comunicato dell’Oms elevava a sette i casi confermati di contagio.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Positivo anche un americano, il totale arriva a sette. Schillaci: «Nessun pericolo» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus: negativo il passeggero isolato in Veneto. Schillaci: “Non c’è nessun pericolo”“Sul virus c’è in Italia una situazione di assoluta tranquillità”, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell’evento a Roma... Leggi anche: Hantavirus: Schillaci: in Italia nessun pericolo. La circolare del Ministero Argomenti più discussi: Hantavirus, positivo un americano rimpatriato: 16 in quarantena in Nebraska; Hantavirus, risultato positivo anche un americano evacuato. Peggiorano le condizioni di una francese; Hantavirus: la Hondius salpata per i Paesi Bassi. Ministero: 'Quarantena di 6 settimane'. Due italiani in isolamento; Hantavirus, altri tre positivi. In Olanda procedura sanitaria errata: 12 membri staff in quarantena. Hantavirus, il dipartimento della salute: Un cittadino americano è risultato positivo | Positiva anche una donna di nazionalità francese: mappati già 22 suoi contatti #hantavirus x.com Emergenza Hondius: positivo all'Hantavirus un passeggero americano. Massima allerta su navi e aereiOggi sbarcheranno altre 24 persone dalla nave da crociera a Tenerife. Isolato anche un francese che presenta sintomi ... tg.la7.it