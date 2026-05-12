Hantavirus | negativo il passeggero isolato in Veneto Schillaci | Non c’è nessun pericolo

Un passeggero isolato in Veneto è risultato negativo al test per l’hantavirus. Il ministro della Salute ha rassicurato sulla situazione attuale del virus in Italia, definendola “assolutamente tranquilla”. L’episodio ha attirato l’attenzione mentre si svolgevano le celebrazioni della Giornata nazionale dell’infermier a Roma. Nessun altro caso è stato segnalato e non ci sono rischi immediati per la popolazione.

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“Sul virus c’è in Italia una situazione di assoluta tranquillità”, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell’evento a Roma per le celebrazioni della Giornata nazionale dell’infermier. In Veneto infatti, il primo responso atteso da ore arriva nella mattinata di martedì 12 maggio: è negativo il test effettuato sulla persona finita in isolamento perché presente sullo stesso volo della donna olandese morta nei giorni scorsi dopo aver contratto l’Hantavirus. Una notizia accolta con cautela negli ambienti sanitari, dove la parola d’ordine resta una sola: monitorare. “Non c’è nessun allarmismo. Sono assolutamente tranquillo e voglio tranquillizzare gli italiani che oggi non c’è nessun pericolo”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hantavirus: negativo il passeggero isolato in Veneto. Schillaci: “Non c’è nessun pericolo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, negativo il test del passeggero isolato in Veneto dopo il volo con la turista olandeseABBONATI A DAYITALIANEWS Il primo risultato degli esami rassicura le autorità sanitarie È risultato negativo all’Hantavirus il test effettuato sulla... Leggi anche: Hantavirus: Schillaci: in Italia nessun pericolo. La circolare del Ministero Argomenti più discussi: Hantavirus, positivo un americano rimpatriato: 16 in quarantena in Nebraska; Hantavirus, il paziente del Veneto è negativo al virus. In quarantena 12 dipendenti di un ospedale dei Paesi Bassi; Hantavirus: Test Negativo per Passeggero in Quarantena Veneto; Hantavirus, persone senza sintomi non possono trasmetterlo: per Bassetti sarà tutto finito in 3-4 settimane. Il caso del passeggero americano risultato positivo all’ #hantavirus -nonostante fosse asintomatico- aggiunge un punto al dibattito scientifico. Occorrerà capire se soggetti asintomatici siano in grado di trasmettere l’infezione. Le attuali conoscenze ci dicono di x.com Un passeggero evacuato risulta positivo per hantavirus e un altro sviluppa sintomi durante il volo di ritorno reddit Hantavirus, negativo al test il paziente sudafricano in Veneto. Ministero alza livello di allerta – La direttaUn passeggero appena fatto sbarcare dalla nave MV Hondius, Tenerife, 10 maggio 2026 (AP ... msn.com