Portofino celebra Gianni Di Marzio | una serata di calcio emozioni e memoria

A Portofino si è tenuta ieri sera la terza edizione del Premio dedicato a Gianni Di Marzio, figura nota nel calcio italiano. La cerimonia si è svolta presso Il Teatrino, un luogo elegante della località. L’evento ha visto la partecipazione di diversi ospiti e appassionati, che hanno ricordato il ruolo e il contributo di Di Marzio nel mondo del calcio. La serata ha combinato momenti di festa e riflessione sulla memoria dell’uomo e del professionista.

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