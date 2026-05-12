Portofino celebra Gianni Di Marzio | una serata di calcio emozioni e memoria
A Portofino si è tenuta ieri sera la terza edizione del Premio dedicato a Gianni Di Marzio, figura nota nel calcio italiano. La cerimonia si è svolta presso Il Teatrino, un luogo elegante della località. L’evento ha visto la partecipazione di diversi ospiti e appassionati, che hanno ricordato il ruolo e il contributo di Di Marzio nel mondo del calcio. La serata ha combinato momenti di festa e riflessione sulla memoria dell’uomo e del professionista.
Nella cornice elegante de Il Teatrino di Portofino si è svolta ieri sera la terza edizione del Premio dedicato a Gianni Di Marzio, figura amatissima del calcio italiano e uomo capace di lasciare un segno ben oltre il rettangolo verde. Organizzata da Telenord, la serata ha riunito campioni, dirigenti, allenatori e amici per ricordare un maestro di sport e di vita, uno di quelli che il calcio lo sapeva raccontare prima ancora che allenare. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: emozione, sorrisi, aneddoti e tanti applausi per uomini che hanno condiviso con Di Marzio pezzi di carriera e di esistenza. Un tributo autentico, sentito, in una Portofino vestita di luce e memoria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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