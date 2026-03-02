Wall of Dolls celebra la Giornata della Donna con due giornate di eventi tra Genova e Portofino

Wall of Dolls Onlus Liguria organizza due giornate di eventi tra Genova e Portofino il 6 e il 7 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulla violenza di genere e a coinvolgere la comunità locale attraverso attività e incontri nei due luoghi. La manifestazione si svolge in due giorni consecutivi per promuovere l’attenzione su questa problematica.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Wall of Dolls Onlus Liguria promuove due giornate di eventi, venerdì 6 e sabato 7 marzo, tra Genova e Portofino con l'obiettivo di sensibilizzare, educare e rafforzare la rete territoriale contro la violenza di genere.