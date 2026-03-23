Tempo di lettura: 2 minuti Un risultato che sembra uscito da un esercizio di statistica, ma che invece è realtà. A Paupisi, piccolo centro della provincia di Benevento, su circa 1.400 elettori, ha votato poco meno della metà degli aventi diritto (circa il 47%). E lo scrutinio del referendum sulla giustizia ha regalato un esito tanto sorprendente quanto raro: 271 voti per il Sì e 271 voti per il No. Una perfetta parità, un 50% contro 50%. Nessuna prevalenza, nessun margine, neanche un voto di differenza: ogni opinione ha trovato il suo esatto contrappeso. In un’epoca in cui si parla spesso di polarizzazione, Paupisi diventa quasi un simbolo matematico di equilibrio politico, dove ogni elettore che ha partecipato alla consultazione ha avuto il proprio “gemello elettorale” con un’idea opposta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Clamoroso nel Sannio: 271 Sì e 271 No, referendum finisce in perfetta parità in un comune

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