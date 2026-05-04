Il Rende ha ottenuto una vittoria a Porto Torres durante il playout, conclusa ai supplementari. La squadra è scesa in campo con sette giocatori e ha superato gli avversari in una partita che si è prolungata oltre i tempi regolamentari. Durante l’overtime, alcuni giocatori hanno fornito contributi decisivi, consentendo al Rende di conquistare il risultato finale. La partita ha mostrato una certa resistenza da parte della squadra in un momento difficile.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Rende a vincere con soli sette giocatori?. Chi ha trascinato la squadra nei momenti più critici dell'overtime?. Perché la pressione del pubblico di Porto Torres non ha piegato i biancorossi?. Cosa deve fare la Bim Bum Basket domenica per blindare la salvezza?.? In Breve Cagnacci segna 33 punti, Yeyap 24 e Boccasavia 12 per il Rende.. Sanna realizza 23 punti per la Klass Sennori di Longano.. Il Rende ha giocato con soli sette giocatori effettivi sotto coach Carbone.. Il match point per la salvezza si giocherà domenica a Quattromiglia.. La Bim Bum Basket Rende strappa una vittoria fondamentale a Porto Torres battendo la Klass Sennori per 91-95 dopo i tempi supplementari, aprendo così la serie playout per la permanenza in Serie B Interregionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rende trionfa a Porto Torres: vittoria ai supplementari nel playout

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