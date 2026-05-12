Porto San Giorgio | camminata per la salute e check-up con NurSind

A Porto San Giorgio si è svolta una camminata dedicata alla promozione della salute, accompagnata da un check-up gratuito organizzato dal sindacato infermieristico NurSind. L'iniziativa ha coinvolto cittadini desiderosi di monitorare il proprio stato di salute e di sensibilizzarsi sulla prevenzione. Al termine dell'evento, si è parlato delle future destinazioni del porto peschereccio coinvolto nell'attività e di come gli infermieri possano contribuire a migliorare la cura preventiva nel territorio.

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? Domande chiave Come possono gli infermieri aiutare concretamente la prevenzione sul territorio?. Cosa accadrà al porto peschereccio dopo la camminata collettiva?. Perché il sistema sanitario nazionale dipende oggi dal lavoro degli infermieri?. Chi organizza l'aperitivo con musica e specialità locali a Porto San Giorgio?.? In Breve Manifestazione domenica 17 maggio ore 16 presso sede AVIS di Lungomare Gramsci 157.. Percorso collettivo dalla sede AVIS al Porto Peschereccio di Porto San Giorgio.. Collaborazione tra NurSind, Avis Comunale e Croce Azzurra Porto San Giorgio.. Aperitivo finale con musica dei 3 is a crowd presso il porto.. La segreteria territoriale NurSind di Fermo celebra oggi, 12 maggio 2026, la Giornata Internazionale dell’Infermiere ringraziando il personale sanitario per l’impegno quotidiano verso i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio: camminata per la salute e check-up con NurSind ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porto San Giorgio: inseguimento e scontro violento con la PoliziaUn pomeriggio di violenza e inseguimenti si è consumato nella zona sud di Porto San Giorgio, dove un tentativo di fuga da un controllo della Polizia... Porto San Giorgio, inseguimento con la BMW: 50enne scappa all’alt? Cosa scoprirai Come ha fatto il conducente a sfuggire inizialmente al controllo? Dove è stata intercettata la BMW dopo la fuga tra le vie? Quali... Argomenti più discussi: Porto San Giorgio, camminata della prevenzione. Donna Rosa, 1.500 sul lungomare: parte del ricavato a Oncologia del Murri di Fermo; Porto San Giorgio, il lungomare Gramsci si tinge di rosa per la camminata DonnaRosa; Camminata Donna Rosa, edizione numero XVI tra sport, solidarietà e ospiti; AsPo alla ’Camminata Donna Rosa’. Successo di presenze e attenzione. Porto San Giorgio, camminata della prevenzione. Donna Rosa, 1.500 sul lungomare: parte del ricavato a Oncologia del Murri di FermoPORTO SAN GIORGIO Successo di partecipazione per la camminata Donna Rosa su lungomare Gramsci. In 1.500 circa, ieri mattina alla partenza alle 10, da piazza Bambinopoli, per una ... corriereadriatico.it