Un inseguimento si è verificato a Porto San Giorgio quando una BMW ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia. Il conducente, un uomo di 50 anni, ha accelerato ed evitato l’alt, cercando di allontanarsi tra le vie del centro. Dopo alcuni minuti, l’auto è stata intercettata in una zona residenziale, dove le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare il veicolo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il conducente a sfuggire inizialmente al controllo?. Dove è stata intercettata la BMW dopo la fuga tra le vie?. Quali rischi ha corso la cittadinanza durante l'inseguimento in centro?. Perché il cinquantenne ha deciso di ignorare il blocco della polizia?.? In Breve Inseguimento avvenuto mercoledì 22 aprile tra via Andrea Costa e distributore Tutto.. Reparto Prevenzione Crimine ha intercettato il conducente in zona via Andrea Costa.. L'episodio ha generato rischi per pedoni e automobilisti nelle vie centrali.. Le autorità valuteranno le conseguenze legali per il mancato rispetto dell'alt.. Mercoledì 22 aprile, un uomo di 50 anni a Porto San Giorgio ha innescato una fuga rocambolesca tra le strade cittadine dopo aver ignorato un blocco della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio, inseguimento con la BMW: 50enne scappa all’alt

Notizie correlate

Porto San Giorgio: inseguimento e scontro violento con la PoliziaUn pomeriggio di violenza e inseguimenti si è consumato nella zona sud di Porto San Giorgio, dove un tentativo di fuga da un controllo della Polizia...

Folle inseguimento sotto la pioggia: 28enne scappa all’alt e si dilegua nei boschiUna notte di pioggia battente si è trasformata nel teatro di un pericoloso inseguimento ad alta velocità che ha tenuto impegnati gli agenti della...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Fuga in auto a Porto San Giorgio: uomo senza patente arrestato dopo inseguimento; Porto San Giorgio, scappa all’alt e poi si finge il passeggero: le telecamere lo scoprono, il 57enne era senza patente; Alla guida senza patente, fugge all'alt della Polizia. Fermato dopo l'inseguimento; Fugge all’alt della Polizia a Porto San Giorgio: fermato, guidava senza patente.

Fugge all’alt della Polizia a Porto San Giorgio, fermato dopo un inseguimento: guidava senza patenteL’uomo, residente in città e già noto per precedenti analoghi, avrebbe cercato di attribuire la guida alla passeggera. Decisive le immagini della videosorveglianza ... lanuovariviera.it

Fuga in auto a Porto San Giorgio: uomo senza patente arrestato dopo inseguimentoA Porto San Giorgio, un uomo senza patente tenta di sfuggire al controllo della Polizia, ma viene arrestato dopo un breve inseguimento. Auto sottoposta a fermo amministrativo. lamilano.it

Si terrà venerdì 8 maggio a Porto San Giorgio la nuova edizione di NextWe. Dopo gli eventi di community avvenuti... - facebook.com facebook