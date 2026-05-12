Il ministro delle imprese e del made in Italy ha visitato un terminal portuale, sottolineando come la sicurezza delle acque sia strettamente collegata alla stabilità economica e strategica del paese. Ha ricordato che l’Italia ha una lunga tradizione marittima, con il mare che ha sempre rappresentato un elemento di comunicazione, scambio e sviluppo. La visita si è svolta in un contesto di attenzione alle infrastrutture e alla sicurezza marittima.

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "L'Italia porta con sé una vocazione marittima millenaria. Il mare è sempre stato spazio di comunicazione, scambio e crescita. Oggi, però, rappresenta anche un dominio strategico dal quale dipendono sicurezza, approvvigionamenti energetici, commercio, comunicazioni e sviluppo tecnologico. Il Mediterraneo non è più soltanto una definizione geografica: è uno spazio strategico esteso, che comprende Africa, Medio Oriente e rotte globali sempre più decisive. Uno scenario nel quale tensioni internazionali, crisi regionali e conflitti producono effetti immediati sulla vita economica e sociale dei nostri Paesi. Viviamo in un mondo profondamente interconnesso.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Porti, Crosetto ad Assiterminal: "Sicurezza mari coincide con sicurezza economica e strategica della Nazione'

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