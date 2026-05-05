Crosetto | La sicurezza e la difesa non sono un costo inutile ma il pre requisito di una nazione

Da quotidiano.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A l’Aquila, città che si sta risollevando dopo le recenti vicende, un rappresentante del governo ha dichiarato che la sicurezza e la difesa sono elementi fondamentali per una nazione. Durante un evento pubblico, ha affermato che investire in questi settori non rappresenta una spesa inutile, ma un prerequisito essenziale per la stabilità e la crescita del Paese. La dichiarazione è stata pronunciata in un contesto di attenzione alle criticità legate alla sicurezza nazionale.

Roma, 5 maggio 2026 – Nella splendida cornice de l’Aquila, città rinata con voglia di crescere anche se sono ancora vive alcune ferite del terremoto e ora Capitale italiana della cultura, l’Esercito ha celebrato il 165esimo anniversario con i vertici, a cominciare dal ministro della Difesa  Guido Crosetto, che hanno ribadito l’importanza delle Forze armate in questo momento di turbolenza mondiale e di prospettiva futura. Nessun accenno diretto agli sviluppi in continua evoluzione del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa, ma una forte sottolineatura dell’esigenza di fornire un assetto più solido e nuovo in chiave difensiva del Paese e l’annuncio che le navi italiane andranno in missione nello stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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