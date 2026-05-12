Il commissario tecnico della nazionale italiana ad interim ha annunciato che durante le prossime partite amichevoli contro Lussemburgo e Grecia verranno convocati esclusivamente giocatori dell’Under 21. La decisione è stata comunicata a margine di un evento dedicato al premio Maurizio Maestrelli. Baldini ha spiegato che non ha intenzione di portare in campo un numero elevato di giocatori senza motivazioni chiare.

“Alle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia porterò solo giocatori dell’Under 21 “. È l’annuncio di Silvio Baldini – commissario tecnico della Nazionale italiana ad interim dopo l’addio di Gattuso – fatto a TMW a margine del Premio Maurizio Maestrelli. “Una scelta logica, non di coraggio “, ha spiegato Baldini. E tutti i torti non ha: che senso avrebbe portare gente demotivata e ancora delusa dalla cocente eliminazione ai playoff Mondiali (la terza di fila) in due amichevoli inutili, in programma il 3 e il 7 giugno, contro due squadre modeste? Ed è l’aspetto sottolineato anche da Baldini: “È inutile che metta insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Porterò solo giocatori Under 21. È inutile mettere insieme tante persone senza motivazioni”: l’annuncio di Baldini sulle prossime amichevoli

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