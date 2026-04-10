Tra meno di due mesi, il 3 giugno, la Nazionale di calcio italiana tornerà in campo per due amichevoli. In attesa della convocazione ufficiale, l’attuale allenatore “ponte” guiderà la squadra nelle partite di preparazione. La scelta di affidare temporaneamente la panchina a Baldini è stata comunicata dal club di appartenenza, che ha confermato la sua presenza come tecnico ad interim. Questa nomina è stata definita come un riconoscimento per il lavoro svolto dall’allenatore.

La Nazionale di calcio italiana tornerà in campo tra poco meno di due mesi, mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff. Gi azzurri hanno vinto 8 dei 9 match disputati con il Lussemburgo: l’unico pareggio (1-1, gol di Marchisio e Chanot) nell’amichevole giocata il 4 giugno 2014 a Perugia, ultimo test prima della partenza della Nazionale per il Mondiale brasiliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Silvio Baldini allenatore “ponte” della Nazionale nelle prossime amichevoli, un premio meritato

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Temi più discussi: Silvio Baldini CT dell'Italia per le amichevoli di giugno, è la scelta più giusta possibile; Nazionale, c'è il problema amichevoli di giugno. Baldini come Di Biagio alla guida degli azzurri; Ipotesi Silvio Baldini per il post Gattuso in Nazionale; Silvio Baldini al centro del terremoto azzurro: dopo Gattuso lascia la nazionale, il traghettatore potrebbe essere lui.

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Noi siamo contenti per lui. A giugno sulla panchina della Nazionale ci sarà Silvio Baldini, c.t. ad interim, in attesa di un Presidente Federale e di un nuovo commissario tecnico. Spazio al condottiero dell'Under 21, uno di quelli che non si è mai piegato alle mod - facebook.com facebook

UFFICIALE Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle due amichevoli di giugno. #Fantacalcio x.com