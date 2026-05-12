Porte aperte all' Università della terza età | la rassegna di arte musica e teatro

Da triesteprima.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trieste si svolge la rassegna “La cultura non ha età”, promossa da ASP Pro Senectute e inserita nel calendario di “Una luce sempre accesa” del Comune. L’evento, dedicato alla promozione di arte, musica e teatro, vede le porte aperte all’Università della terza età, coinvolgendo anziani in attività culturali e ricreative. La manifestazione continua nel suo percorso di incontri e spettacoli dedicati alla terza età.

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Prosegue a Trieste il percorso culturale della rassegna “La cultura non ha età”, promossa da ASP Pro Senectute e inserita nel calendario di “Una luce sempre accesa” del Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 21.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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