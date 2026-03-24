Penultimo appuntamento della rassegna FATTI D’ARTE di Vernicefresca Teatro

Un uomo, una casa, una voce nella notte. E tutto quello che non siamo mai riusciti a dire. C’è un momento, prima che uno spettacolo inizi, in cui il buio non è solo assenza di luce, ma promessa. È da quel buio che prende vita Via Senzamore, 23, il nuovo intenso monologo scritto da Gianni Solla e diretto da Giuseppe Miale di Mauro, con un’interpretazione magnetica di Giuseppe Gaudino. Gaetano è un uomo qualunque. O forse no. Impiegato del catasto di Napoli, passa la vita a catalogare case, mappe, indirizzi. Convinto che i luoghi che abitiamo finiscano per abitarci, si ritrova a vivere in un quartiere che non sente suo, dentro una casa ereditata e mai davvero scelta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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