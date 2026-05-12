Porta San Giovanni Lavori da 200mila euro

A Porta San Giovanni, uno dei simboli storici della città, sono iniziati lavori di restauro e messa in sicurezza del valore di circa 200 mila euro. La porta, che rappresenta il primo punto di accesso per molti visitatori e compare frequentemente nelle fotografie più note della zona, sarà interessata da interventi che mirano a preservarne l’aspetto originale e garantirne la stabilità nel tempo. I lavori sono stati annunciati dalle autorità competenti.

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Si restaura e si mette in sicurezza la secolare porta San Giovanni, il primo biglietto da visita all’ingresso della città delle torri protagonista negli scatti fotografici di milioni di visitatori. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta comunale con un investimento di 200mila euro ed è stato autorizzato dalla Soprintendenza e dalla Regione Toscana. Si prevede il recupero delle superfici decorate e degli elementi architettonici, con particolare attenzione alla conservazione dei dettagli storici e alla tutela delle parti più delicate della struttura. "Il progetto di restauro e messa in sicurezza di Porta San Giovanni – spiega il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porta San Giovanni. Lavori da 200mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Pretende 1.000 euro in nero per lavori da 50: idraulico indagato per truffa, sequestrati 200mila euroUn idraulico e la sua coniuge, nonché dipendente, sono indagati dalla guardia di finanza di Brescia per truffe ed estorsioni. Riqualificazione sponde Mugnone. Scattano lavori da 200mila euroPartirà entro la fine dell’anno il cantiere di riqualificazione del torrente Mugnone, che interesserà il tratto a monte e a valle del ponte di... Argomenti più discussi: SAN GIMIGNANO, VIA AL RESTAURO DI PORTA SAN GIOVANNI: LAVORI DA 200MILA EURO; Porta San Giovanni. Lavori da 200mila euro; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici. STUDIO DENTISTICO SAN GIOVANNI S.A.S. DI MALVISI ROBERTO E C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Porta San Giovanni. Lavori da 200mila euroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it