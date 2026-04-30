riqualificazione sponde mugnone scattano lavori da 200mila euro

A breve partiranno i lavori di riqualificazione delle sponde del torrente Mugnone, con un intervento del valore di circa 200mila euro. Il cantiere interesserà un tratto a monte e uno a valle del ponte di Sant’Andrea a Sveglia, a Caldine. L’avvio delle operazioni è previsto entro la fine dell’anno. La riqualificazione riguarda le aree lungo il corso d’acqua nella zona.

Partirà entro la fine dell’anno il cantiere di riqualificazione del torrente Mugnone, che interesserà il tratto a monte e a valle del ponte di Sant’Andrea a Sveglia, a Caldine. Circa sei mesi di lavoro e un investimento complessivo di circa 200mila euro che serviranno per realizzare percorsi, nuove piantumazione e ripristinare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche originali di oltre un chilometro di sponde. Il progetto coinvolge il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Legambiente Toscana e Genio Civile della Regione Toscana, che ieri hanno sottoscrizione una convenzione con il Comune di Fiesole. "Questo è un altro esempio...🔗 Leggi su Lanazione.it

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