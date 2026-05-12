Ponzano Romano l' allevamento è abusivo | liberati oltre 220 esemplari di Siberian Husky

A Ponzano Romano, un allevamento è stato sottoposto a sequestro dopo aver ospitato 224 Siberian Husky in condizioni considerate abusive. La struttura era già stata oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine nel 2025. Durante una recente operazione, il personale ha liberato gli esemplari e disposto il sequestro dell’allevamento, che si trovava sotto osservazione da tempo.

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