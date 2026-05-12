Ponzano Romano l' allevamento è abusivo | liberati oltre 220 esemplari di Siberian Husky

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ponzano Romano, un allevamento è stato sottoposto a sequestro dopo aver ospitato 224 Siberian Husky in condizioni considerate abusive. La struttura era già stata oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine nel 2025. Durante una recente operazione, il personale ha liberato gli esemplari e disposto il sequestro dell’allevamento, che si trovava sotto osservazione da tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono 224 i Siberian Husky che sono stati trovati in un allevamento di Ponzano Romano. La struttura, già nel 2025 al centro di un controllo da parte dei carabinieri, è stata sequestrati nel corso di una nuova operazione.L'operazione dei carabinieriLunedì 11 maggio, in seguito alle segnalazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Liberati i 200 Husky dell’allevamento lager di Ponzano Romano: maxi intervento dei Carabinieri ForestaliMaxi intervento dei Carabinieri Forestali a Ponzano Romano: sequestrati 200 Husky maltrattati e tenuti tra sporcizia, fame e degrado.

Oltre 200 husky salvati dall’allevamento-lager, le foto del maxi sequestro a Ponzano RomanoRoma, 11 maggio 2026 – Maxi sequestro di cani in un allevamento di Ponzano Romano.

Argomenti più discussi: Allevamento lager a Ponzano Romano, sequestrati 200 husky: Malnutriti e tra i rifiuti; Husky di Ponzano Romano: sequestrati da allevamento lager, trasferiti in strutture di accoglienza delle associazion - LAV; Siberian Husky liberati dall'allevamento lager di Ponzano Romano. Duecento cani malnutriti e chiusi in gabbia tra gli escrementi; Oltre 200 cani Siberian Husky sequestrati a Ponzano Romano: Vivevano nel degrado e nell’isolamento.

ponzano romano ponzano romano l allevamentoLiberati i 200 Husky dell’allevamento lager di Ponzano Romano: maxi intervento dei Carabinieri ForestaliMaxi intervento dei Carabinieri Forestali a Ponzano Romano: sequestrati 200 Husky maltrattati e tenuti tra sporcizia, fame e degrado ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web