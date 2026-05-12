Ponticelli agguato nella notte al lotto 6 | ucciso Antonio Musella

Nella notte a Ponticelli, un uomo è stato colpito durante un agguato avvenuto al lotto 6, e le sue condizioni sono risultate gravi. La vittima è deceduta successivamente all’intervento medico. La polizia ha avviato indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Si tratta dell’ultimo episodio di violenza nel quartiere, che già in passato ha registrato episodi simili.

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Nuovo sangue nelle strade di Napoli Est. A poco più di un mese dalla morte del ventenne innocente Fabio Ascione, ucciso per errore in viale Carlo Miranda, il quartiere di Ponticelli torna al centro della cronaca nera con un nuovo agguato mortale. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati almeno cinque i colpi di pistola esplosi contro il veicolo della vittima in via Cupa Vicinale Pepe. Un’esecuzione violenta che non avrebbe lasciato alcuna possibilità di fuga a Musella. Dopo gli spari, alcuni residenti hanno immediatamente lanciato l’allarme. L’uomo è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale del Mare poco prima dell’una di notte, ma è morto circa due ore più tardi a causa delle gravi ferite riportate.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ponticelli, agguato nella notte al lotto 6: ucciso Antonio Musella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Agguato a Napoli, spari nella notte a Ponticelli: Antonio Musella ucciso mentre era in macchina Leggi anche: Agguato nella notte a Napoli, spari a Ponticelli: ucciso un uomo nel lotto 6 Argomenti più discussi: Agguato a Napoli, spari nella notte a Ponticelli: Antonio Musella ucciso mentre era in macchina; Omicidio a Napoli, Antonio Musella ucciso a colpi di pistola a Ponticelli mentre era in auto; 'O muccuso ucciso in un agguato avvenuto questa notte a Ponticelli; Napoli, agguato nella notte nel Lotto 6 di Ponticelli, crivellato di proiettili Antonio Musella detto o' muccuso. Agguato a Napoli, spari nella notte a Ponticelli: Antonio Musella ucciso mentre era in macchinaNon c’è pace per la martoriata periferia est di Napoli. A poco più di un mese di distanza dalla morte violenta dell’innocente Fabio Ascione, Ponticelli fa registrare ... ilmattino.it