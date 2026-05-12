Agguato nella notte a Napoli spari a Ponticelli | ucciso un uomo nel lotto 6

Nella notte, nel quartiere di Ponticelli a Napoli, si sono verificati degli spari che hanno portato alla morte di un uomo nel lotto 6. La zona, già teatro di altri episodi di violenza, si trova in una condizione di tensione crescente. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi. La vittima non è ancora stata identificata ufficialmente.

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Non c’è pace per la martoriata periferia est di Napoli. A poco più di un mese di distanza dalla morte violenta dell’innocente Fabio Ascione, Ponticelli fa registrare un nuovo, gravissimo fatto di sangue. Questa volta, però, non si è trattato di un proiettile partito per errore, come nel caso del ventenne ucciso in viale Carlo Miranda. Teatro dell’agguato scattato ieri notte, il complesso di edilizia popolare conosciuto come lotto 6, uno dei fortini per anni contesi tra i clan De Luca Bossa-Minichini e De Micco, con quest’ultimo criminale diventato ormai egemone in quasi tutto il quartiere. Almeno cinque i colpi di pistola esplosi contro l’auto in cui si trovava l'uomo finito nel mirino dei killer.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Agguato nella notte a Napoli, spari a Ponticelli: ucciso un uomo nel lotto 6 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne(Adnkronos) – Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso un 20enne. Argomenti più discussi: Agguato sulla Togliatti: due feriti a colpi di pistola a Centocelle. L'ombra della guerra del Quarticciolo; L'agguato al 19enne: recuperata la pistola della notte di fuoco, sequestrato anche un carico di droga; Agguato nella notte: 21enne gambizzato a colpi di pistola. Indagini in corso; Sant’Onofrio, 21enne gambizzato nella notte con 4 colpi d’arma da fuoco. L’escalation criminale non si ferma · ilvibonese.it. Agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistola nel Bergamasco. Entrambi di nazionalità indiana, erano da poco usciti da un luogo di preghiera #ANSA x.com Come posso migliorare? reddit Marano, agguato a Castel Belvedere: 43enne ferito nella notteUn agguato nella notte, colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata e un uomo ferito: è da qui che parte la nuova vicenda di sangue che scuote la città. La vittima è Antonio Luigi Perrotta, ... ilmattino.it