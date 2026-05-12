Agguato a Napoli spari nella notte a Ponticelli | Antonio Musella ucciso mentre era in macchina

Nella notte a Ponticelli, quartiere di Napoli, si è verificato un agguato con spari che ha portato alla morte di un uomo mentre si trovava a bordo della sua auto. L’episodio si aggiunge a un periodo caratterizzato da violenza nella zona, meno di un mese dopo l’uccisione di un altro giovane. La polizia ha avviato le indagini per fare luce sui motivi e sui responsabili dell’attacco.

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