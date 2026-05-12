Agguato a Napoli spari nella notte a Ponticelli | Antonio Musella ucciso mentre era in macchina
Nella notte a Ponticelli, quartiere di Napoli, si è verificato un agguato con spari che ha portato alla morte di un uomo mentre si trovava a bordo della sua auto. L’episodio si aggiunge a un periodo caratterizzato da violenza nella zona, meno di un mese dopo l’uccisione di un altro giovane. La polizia ha avviato le indagini per fare luce sui motivi e sui responsabili dell’attacco.
Non c’è pace per la martoriata periferia est di Napoli. A poco più di un mese di distanza dalla morte violenta dell’innocente Fabio Ascione, Ponticelli fa registrare un nuovo, gravissimo fatto di sangue. Questa volta, però, non si è trattato di un proiettile partito per errore, come nel caso del ventenne ucciso in viale Carlo Miranda. Teatro dell’agguato scattato ieri notte, il complesso di edilizia popolare conosciuto come lotto 6, uno dei fortini per anni contesi tra i clan De Luca Bossa-Minichini e De Micco, con quest’ultimo criminale diventato ormai egemone in quasi tutto il quartiere. Almeno cinque i colpi di pistola esplosi contro l’auto in cui si trovava l'uomo finito nel mirino dei killer.🔗 Leggi su Ilmattino.it
Notizie correlate
Leggi anche: Agguato nella notte a Napoli, spari a Ponticelli: ucciso un uomo nel lotto 6
Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale.