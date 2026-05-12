Ponti di primavera Perugia fa il pieno Oltre 194 mila visitatori in centro

Tra il 24 aprile e il 3 maggio, nel periodo di festa tra la Festa della Liberazione e quella dei Lavoratori, il centro storico di Perugia ha visto un afflusso di oltre 194 mila visitatori. Questo dato si riferisce alle presenze registrate nelle vie e nelle principali attrazioni della città durante i giorni di ponti primaverili. La quantità di persone ha coinvolto negozi, ristoranti e punti di interesse culturale.

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PERUGIA - Tra il 24 aprile e il 3 maggio, nel periodo compreso tra i ponti della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori, il centro storico di Perugia ha fatto registrare oltre 194.500 visitatori. È quanto emerge dall’elaborazione realizzata da Confcommercio Perugia e comprensorio attraverso la piattaforma Cities Mobility Analytics, lo strumento di analisi dei flussi urbani adottato da Confcommercio Umbria per monitorare in modo continuativo le dinamiche territoriali e supportare imprese e amministrazioni locali nelle strategie di sviluppo urbano e commerciale. Nel dettaglio, i dati rilevano circa 19.100 turisti stranieri e oltre 48.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponti di primavera, Perugia fa il pieno. Oltre 194 mila visitatori in centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oltre mille visitatori "Oltre le nuvole" per i ponti di primaveraOltre mille visitatori hanno approfittato dei ponti di primavera per immergersi nell’universo multiforme fatto di nuvole e cieli in movimento,... Leggi anche: Campo Lavoro, una festa di popolo e un risultato da record: raccolti oltre 194 mila euro Argomenti più discussi: Ponti di primavera, Perugia fa il pieno. Oltre 194 mila visitatori in centro; Quasi 200 mila visitatori a Perugia nei ponti di primavera: ecco l'identikit del turista; Più di mille visitatori Oltre le nuvole per i ponti di primavera; Ponti di Primavera, grande affluenza di visitatori al MArRC: tutti i dati. Ponti di primavera, Perugia fa il pieno. Oltre 194 mila visitatori in centroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it