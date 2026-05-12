Ponteggi insicuri operai non formati e senza imbragatura | sette denunce
Sette persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per violazioni legate alla sicurezza sul lavoro. Secondo quanto emerso, alcuni ponteggi risultavano insicuri, mentre altri operai lavoravano senza aver ricevuto una corretta formazione o senza utilizzare le imbragature di sicurezza previste dalla normativa. Le indagini hanno portato alla contestazione di queste irregolarità in diverse situazioni lavorative.
Sette persone denunciate all’autorità giudiziaria per diverse violazioni della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro. È questo l’esito di una serie di verifiche eseguite nei giorni scorsi dai Carabinieri di Vipiteno e dall’Ispettorato Provinciale di Bolzano in tutto il territorio.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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