Milano rubavano i gioielli ai morti | sette operai del Comune a processo

Sette operai dei servizi funebri di Milano sono stati coinvolti in un'indagine dopo aver rubato gioielli dai defunti, causandone la scoperta nelle ultime settimane. Gli investigatori hanno trovato tracce di furto e ricettazione nelle loro attività, con due di loro accusati anche di aver cercato di coprire i fatti. La vicenda ha suscitato reazioni tra i cittadini e il personale comunale. I processi inizieranno nelle prossime settimane.

Avrebbero rubato catenine, ori e anelli ai cadaveri di cui si dovevano occupare, per poi rivendere tutto nei Compro Oro: per questo la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per sette dipendenti del Comune, tra i 31 e i 60 anni. Gli episodi risalgono al periodo tra il 2024 e il 2025, quando gli imputati lavoravano al Cimitero Maggiore: in alcune occasioni, avrebbero anche rubato contanti durante le operazioni nelle case dei defunti, approfittando dell'assenza dei familiari. Il processo inizierà con l'udienza preliminare, fissata per martedì 24 febbraio., I lavoratori dei servizi funebri e cimiteriali, di cui uno, il più anziano del gruppo, ancora in servizio, uno dimesso e gli altri cinque trasferiti ad altri uffici amministrativi, sono accusati di furto e ricettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Rubano gioielli ai cadaveri, a processo 7 operai comunali di Milano: “Spartiti 3mila euro trovati nel materasso”Sette operai comunali di Milano sono stati coinvolti in un furto di gioielli dai cadaveri, motivato dalla scoperta di circa 3.

La strage di Casteldaccia con i 5 operai morti, Amap e dirigenti a processo per omicidio colposoLa procura di Termini Imerese ha richiesto il rinvio a giudizio di sei dirigenti dell'Amap e alcuni imprenditori, in relazione alla morte di cinque operai avvenuta il 6 maggio 2024 a Casteldaccia durante lavori sulla rete fognaria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Milano, rubavano gioielli ai morti in obitorio: indagati sei dipendenti comunaliSei dipendenti ed ex dipendenti del Comune di Milano sono indagati dalla procura con le accuse di furto e ricettazione perché sospettati di aver rubato oro e gioielli da alcuni cadaveri. I sei, due ... blitzquotidiano.it

Rubavano gioielli ai morti in obitorio, indagati sei dipendenti comunali: collane, braccialetti e orecchini rivenduti ai compro oroSei persone, tra dipendenti ed ex dipendenti dell’Area servizi funebri e cimiteriali del Comune di Milano, sono attualmente coinvolte in un’inchiesta per furto e ricettazione. L’accusa principale ... leggo.it

Sette operai del Comune di Milano sono accusati di furto, ricettazione e in due casi di favoreggiamento. Tra il 2024 e il 2025 avrebbero rubato ai cadaveri di cui si dovevano occupare - facebook.com facebook