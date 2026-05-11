Pontedecimo | addio all’incubo parcheggio e riapre la strada fantasma Ecco tutte le novità

A Pontedecimo è stato riaperto il nuovo parcheggio pubblico in via Anfossi, che ora dispone di 253 posti auto e scooter. La struttura è stata realizzata su un’area di proprietà di Rfi e concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Genova. La riapertura è avvenuta lunedì, segnando la fine di un periodo di chiusura e di problemi legati al parcheggio nella zona.

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