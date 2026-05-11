Pontedecimo | addio all’incubo parcheggio e riapre la strada fantasma Ecco tutte le novità
A Pontedecimo è stato riaperto il nuovo parcheggio pubblico in via Anfossi, che ora dispone di 253 posti auto e scooter. La struttura è stata realizzata su un’area di proprietà di Rfi e concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Genova. La riapertura è avvenuta lunedì, segnando la fine di un periodo di chiusura e di problemi legati al parcheggio nella zona.
Novità a Pontedecimo. Lunedì è stato aperto il nuovo parcheggio pubblico di via Anfossi, con 253 stalli per la sosta (200 per le auto e 53 per gli scooter) ricavati all’interno di un’area di proprietà di Rfi e concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Genova. La pubblica amministrazione ha.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: FC 26, arriva la Patch 1.5.1: addio bug delle scarpe uguali e filtri SBC corretti! Ecco tutte le novità
La pasticceria Pintauro 1785 riapre al pubblico: tutte le novitàFrancesco Bernardo: " Il nostro obiettivo è ridare alla città un’eccellenza storica, tutelandone l’anima artigianale e proiettandola nel presente"...