Grado riapre il nuovo Despar | più spazio e 30 nuovi posti di lavoro

Il supermercato Despar di Viale Europa Unita a Grado ha riaperto dopo una completa ristrutturazione. L’intervento ha portato a un ampliamento dello spazio commerciale e all’assunzione di trenta nuove persone, tra residenti e personale stagionale. La riapertura è avvenuta in seguito ai lavori di restyling che hanno coinvolto l’intera struttura, offrendo ora una superficie più ampia per i clienti.

? Cosa sapere Riapre il Despar di Viale Europa Unita a Grado dopo la ristrutturazione totale.. L'ampliamento genera 30 nuovi posti di lavoro tra residenti e personale stagionale.. Lunedì 27 aprile, il punto vendita Despar situato in Viale Europa Unita 33 a Grado ha ufficialmente riaperto le porte dopo una fase di ristrutturazione totale, ampliamento e rinnovamento strutturale. Il taglio del nastro ha la presenza di Diego Bernardis, esponente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, insieme al sindaco Giuseppe Corbatto e al direttore regionale di Despar Nord, Fabrizio Cicero. Il nuovo spazio commerciale, che ora è gestito direttamente dalla sede regionale di Despar Nord, si pone come un nodo fondamentale per la vita quotidiana dei residenti del centro e come risorsa logistica frequenta la città durante la stagione estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grado, riapre il nuovo Despar: più spazio e 30 nuovi posti di lavoro Notizie correlate Fortore, riapre il nuovo polo sanitario: 20 posti letto dal 30 aprileIl potenziamento della rete sanitaria nell’area del Fortore compie un passo decisivo con la conferma della riapertura dell’Ospedale di Comunità di... Rimini: Eurospar riqualifica area artigianale, 30 nuovi posti di lavoro e investimenti mirati.Un nuovo supermercato Eurospar sorgerà nella zona artigianale di San Giovanni, a Rimini, con un investimento che ha già portato alla creazione di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Riapre il Despar a Grado: un punto vendita rinnovato; Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazione; Gardaland Resort, al via la nuova stagione; Uccise il papà per difendere la mamma, Alex Cotoia dopo l'assoluzione chiede i danni allo Stato: Ingiustamente in carcere per 539 giorni. Nuovo processo per Tutino e Sampieri: si riapre la questione dei risarcimentiTutino era il medico personale dell’ex governatore siciliano Rosario Crocetta che lo volle a Palermo. Furono protagonisti di una lunga stagione di polemiche e scandali, di denunce e contro denunce. livesicilia.it Omicidio Balani, caso riaperto: nuovo processo d’appello | Rossi in carcere da 20 anni: Uscirò da innocenteOmicidio Balani, la Cassazione riapre il caso: il commercialista Rossi torna in appello. Dubbi sull'ora del delitto e sul movente del delitto ... ilsussidiario.net Misura cautelare in carcere per un 35enne di Grado. a suo carico 12 capi di imputazione tra cui la morte quale conseguenza di un altro reato. L'indagine, condotta dai carabinieri di Gorizia, è partita nel giugno del 2024 con il ritrovamento del cadavere di un 43 - facebook.com facebook Si è dimessa la diplomatica statunitense più alta in grado in Ucraina, per la seconda volta in un anno x.com