Pontecorvo assolti madre e figlio | cadono le accuse di maltrattamenti su un’anziana parente
A Pontecorvo, una madre e il figlio sono stati assolti dopo un procedimento durato più di un anno. Le accuse di maltrattamenti in famiglia nei confronti di un’anziana parente sono state respinte dal giudice, che ha deciso per l’assoluzione piena di entrambi. La vicenda giudiziaria si è conclusa senza condanne, chiudendo così un procedimento che ha coinvolto i due residenti per un lungo periodo.
Si è conclusa con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che per oltre un anno ha coinvolto una madre e il figlio residenti a Pontecorvo, finiti sotto processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti di una loro anziana congiunta.Il fatto non sussiste Il GIP del Tribunale di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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