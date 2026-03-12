Cadono le accuse di truffa e falso Disboscamento del Parco tutti assolti | il fatto non sussiste

Tutti gli imputati coinvolti nel procedimento legale riguardante presunte truffe, falsificazioni e disboscamento nel Parco sono stati assolti con formula piena, poiché il fatto non sussiste. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le prove e le accuse sono state respinte. Con questa sentenza si chiude definitivamente il procedimento che aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Tutti assolti con formula piena, perché il fatto non sussiste. Cala così il sipario sul caso degli alberi tagliati per disboscamento controllato, tra il 2017 e il 2019, nel Parco delle foreste casentinesi; attività legata a fondi regionali che nell’ipotesi accusatoria, nella fase delle indagini dei carabinieri forestali guidati dalla procura di Forlì, era stata valutata come un utilizzo improprio, rispetto al bando, degli stessi finanziamenti pubblici, innescando così un’inchiesta con intercettazioni ambientali e sequestro di soldi. Il tutto poi sfociato in un processo con le accuse di truffa, peculato e falso. La Regione (tutelata in aula dall’avvocato del foro di Bologna Franco Oliva) figurava come parte civile, in quanto danneggiata dal presunto utilizzo incongruo dei fondi che l’ente stesso aveva erogato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

