Ponte sullo Stretto l’ad Ciucci | Pronto per essere attraversato nel 2034

L’amministratore delegato di Stretto di Messina spa ha annunciato che il Ponte sullo Stretto di Messina sarà completato e pronto all’uso nel 2034. Questa conferma è stata fatta durante la prima riunione del consiglio di amministrazione della società incaricata dei lavori, in cui sono stati illustrati gli attuali progressi del progetto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sullo stato di avanzamento o sulle fasi future dell’opera.

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Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà pronto per essere attraversato nel 2034. Così l’amministratore delegato di Stretto di Messina spa Pietro Ciucci – oggi nel corso della prima riunione del Cda della società – illustrando lo stato di avanzamento del progetto. “Considerate le procedure previste dal decreto legge ‘Commissari’, e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026 – osserva Ciucci – potendo così avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno. Il cronoprogramma della realizzazione del Ponte prevede 7,5 anni, con fine lavori nel 2033 e il 2034 primo anno di esercizio del Ponte”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ponte sullo Stretto, l’ad Ciucci: “Pronto per essere attraversato nel 2034” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ponte sullo Stretto rinviato al 2034 e 2,8 miliardi dirottati: dove finirannoIl Ponte sullo Stretto slitta ancora, e nel frattempo una parte delle risorse previste cambia destinazione. Ponte sullo Stretto, Ciucci rassicura: "Nessun extracosto, resta il tetto di 13,5 miliardi"Con il decreto infrastrutture rimodulati gli importi annuali dei lavori per adeguarli allo slittamento dei tempi deciso dopo le delibere della Corte... Argomenti più discussi: Ponte sullo Stretto, il governo riscrive l’iter amministrativo dopo lo stop della Corte dei Conti; Ponte sullo Stretto, l'ok è definitivo: ecco quanto ci costerà; Ponte sullo Stretto, il decreto passa in Aula; Sì definitivo al decreto Commissari: le novità dal Ponte sullo Stretto a Rfi. #Ponte_sullo_Stretto - Results on X | Live Posts & Updates x.com Ponte sullo Stretto, l’ad Ciucci: Pronto per essere attraversato nel 2034Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà pronto per essere attraversato nel 2034. Così l'amministratore delegato di Stretto di Messina spa Pietro Ciucci - oggi ... lapresse.it