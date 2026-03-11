Ponte sullo Stretto Ciucci rassicura | Nessun extracosto resta il tetto di 13,5 miliardi

L’amministratore delegato della società Stretto di Messina ha dichiarato che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non comporterà costi extra rispetto ai 13,5 miliardi di euro già stimati. Ciucci ha precisato che non ci saranno extracosti e che il tetto di spesa rimane invariato. La comunicazione è stata fatta durante un intervento pubblico dedicato alla questione.

Con il decreto infrastrutture rimodulati gli importi annuali dei lavori per adeguarli allo slittamento dei tempi deciso dopo le delibere della Corte dei conti L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha assicurato che la realizzazione del ponte sullo Stretto non comporterà costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto. L'investimento complessivo resta infatti fissato a 13,5 miliardi di euro. È quanto riporta Ansa. Secondo quanto spiegato dal manager, il recente decreto infrastrutture non ha modificato l'ammontare totale delle risorse destinate all'opera. Il provvedimento ha piuttosto rimodulato la distribuzione dei fondi anno per anno, adeguando il calendario dei finanziamenti allo slittamento dei tempi dei lavori.