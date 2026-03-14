Ponte sullo Stretto rinviato al 2034 e 2,8 miliardi dirottati | dove finiranno

Il progetto del Ponte sullo Stretto è stato rinviato al 2034, mentre circa 2,8 miliardi di euro sono stati dirottati verso altri interventi. La decisione di posticipare i lavori si aggiunge alle modifiche nei finanziamenti, che ora saranno destinati a diversi settori. La scelta di spostare le risorse è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui progetti alternativi.

Il Ponte sullo Stretto slitta ancora, e nel frattempo una parte delle risorse previste cambia destinazione. Il Governo ha deciso di trasferire 2,8 miliardi di euro a Rfi, la società che gestisce la rete ferroviaria italiana, per ridurne il debito. La decisione è contenuta nel decreto sui commissari straordinari delle opere pubbliche, approvato dal Consiglio dei ministri dopo settimane di limature tecniche e il passaggio alla Ragioneria generale dello Stato. 2,8 miliardi a Rfi per ridurre il debito. Guardando nel dettaglio, il decreto prevede 1,8 miliardi nel 2026 e un ulteriore miliardo nel 2027 destinati a Rfi, la Rete ferroviaria italiana, per la “riduzione dell’esposizione debitoria”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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